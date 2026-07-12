Flamenco Reborn - Ein Stück Spanien

Kommen Sie mit auf eine Reise ganz ohne Flugticket: Charly Gitanos bringt mit seinem Quartett „Ein Stück Spanien“ auf die Bühne – eine temperamentvolle Live-Show voller mediterraner Atmosphäre und musikalischer Klasse.

Kompakt, nahbar und mit starkem Profil entsteht ein intensives Konzerterlebnis, das das Publikum vom ersten Moment an mitnimmt. Die Besetzung aus Gesang und Gitarren, Percussion sowie einer vielseitigen Solistin sorgt für einen warmen, rhythmisch dichten Sound. Mit ausdrucksstarkem Tanz, präzisem Zapateado und fließendem Wechsel zwischen Bewegung, Percussion und Gesang verleiht sie der Show besondere Strahlkraft. Das Repertoire reicht von eigenen Songs bis zu spanischen Klassikern und mitreißenden Fiesta Hymnen – zwei Stunden Spanien: stilvoll, lebendig und voller Intensität.

Das Konzert findet im Innenhof des RothenburgMuseums statt. Bei schlechtem Wetter ziehen wir in die Innenräume des Museums um.