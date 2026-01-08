flamenquitos©

Einmal im Jahr gehört ihnen die große Bühne: Semiprofessionelle und leidenschaftliche Amateur:innen des Flamenco – Menschen, die tagsüber einem „normalen“ Beruf nachgehen und in ihrer Freizeit mit Hingabe tanzen, zeigen an diesem Abend ihr Können. Monatelang und mit fiebernder Vorfreude haben sie ihre Auftritte vorbereitet. Es erwartet Sie ein kurzweiliger, bunter Abend voller Überraschungen. Das Publikum erhält auf ungewöhnliche Weise Einblick in eine Kulturszene, die vor Vitalität, Leidenschaft und Vielfalt sprüht. Vielleicht entdecken Sie Ihren Nachbarn oder Kollegen auf der Bühne?