Flammende Sterne - 16. Int. Feuerwerksfestival

16. Int. Feuerwerksfestival Flammende Sterne 2018 Das dritte August-Wochenende ist für Feuerwerksfans aus Baden-Württemberg kein Datum wie jedes andere. Es ist traditionell das Wochenende der „Flammenden Sterne“, an dem sich die besten Pyrotechniker der Welt ein Stelldichein in Ostfildern geben. Seit hier vor fünfzehn Jahren zum ersten Mal Feuerwerker im Wettkampf gegeneinander antraten und die Besucher mit ihren imposanten Himmelsshows restlos begeisterten, hat sich das Internationale Feuerwerksfestival fest im Veranstaltungskalender der Region und weit darüber hinaus verankert. Und nicht nur das: Das dreitägige Open-Air-Festival hat sich auch in der internationalen Pyrotechnikerszene einen exzellenten Namen gemacht und zählt inzwischen zu den renommiertesten Feuerwerkswettbewerben Europas.

Vom 24. bis 26. August 2018 steigen bei den „Flammenden Sternen" nun bereits zum 16. Mal die weltbesten Feuerwerker in den Ring, um die Jury und natürlich die Zuschauer mit ihrer feurigen Kunst zu verzaubern. In diesem Jahr reisen die Pyrotechnik-Teams aus Südkorea, der Ukraine und aus Hawaii an. Ein feuriger Wettstreit auf höchstem Niveau ist vorprogrammiert!

Natürlich ist auf dem Veranstaltungsgelände, dem Scharnhauser Park Ostfildern, an allen drei Festivaltagen schon ab dem frühen Abend wieder einiges geboten: Auf mehreren Bühnen spielt Livemusik, darüber hinaus unterhalten Feuerartisten, Gaukler, Trommler, Heißluftballons, ein großes Kinderprogramm, der Flammende Sterne-Markt und vieles mehr. Und nicht zuletzt sorgt die Gastronomie in ihren weißen Pagodenzelten nicht nur für sommerliches Flair, sondern auch für das leibliche Wohl der Besucher.