Wie jedes Jahr zum "Stadtteilfest Flandernhöhe", veranstalten wir auch dieses Jahr wieder unseren Flandern-Flohmarkt.

Während auf dem Stadtteilfest jede Menge Stände und Erlebnissreiches geboten werden und vom Spielecontainer, über Cafe und Kuchen, für jeden was dabei ist, herrscht auf unserem Parkplatz von 14 Uhr bis 18 Uhr buntes Treiben und die liebevoll gesammelten Raritäten von Bühne und Keller werden zum Verkauf feilgeboten.