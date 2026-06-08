Flatfoot 56 • Support: Hellraisers & Beerdrinkers

Macht euch bereit für eine ordentliche Packung Working-Class-Spirit, denn am 09.07.2026 bringen Flatfoot 56 die Wände der Maschinenfabrik zum Beben.

Seit über zwei Jahrzehnten stehen die Jungs aus Chicago für einen Sound, der keine Gefangenen macht: Hochenergetischer Celtic Punk, der die rohe Energie des Hardcores mit der Seele traditioneller Folk-Instrumente vereint. Bekannt durch Hits in der Kultserie „Sons of Anarchy“ und Charterfolge wie das legendäre Album „Black Thorn“, beweisen Frontmann Tobin Bawinkel und seine Crew immer wieder, dass Dudelsack und Moshpit eine unschlagbare, positive Einheit bilden. Ob hymnische Balladen mit starkem Storytelling oder knallharte Street-Punk-Kracher – Flatfoot 56 liefern Authentizität pur und eine Live-Show, die Schweiß und gute Laune garantiert.

Mit Original-Piper Josh an den Bagpipes und im Gepäck brandneues Material ihres kommenden achten Studioalbums, verspricht dieser Abend ein Highlight für alle Fans von Bands wie den Dropkick Murphys oder The Rumjacks zu werden. Kommt vorbei, hebt die Gläser und feiert mit uns eine Nacht voller Leidenschaft, Gemeinschaft und purer Energie.