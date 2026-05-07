FlaWi wurde 2023 von der sympathischen, französischen Sängerin Flavie S. (Gesang, Ukulele) und Markus Wirth (Gitarre) in Ulm gegründet.

Dieses bezaubernde Paar fand nicht nur in der Liebe, sondern auch in der Musik zueinander. Innerhalb von nur drei Monaten haben sie ein beeindruckendes Programm zusammengestellt. Sie machen charmanten und energiegeladenen, tanzbaren Frenchrock. Mit einem einzigartigen Mix aus verschiedenen Rockgenres bringen sie ihre eigenen Songs und den Spirit von Künstlern wie Téléphone, Edith Piaf, Joe Dassin und Plastic Bertrand, auf ihre ganz eigene Art und Weise, auf die Bühne. Freut euch auf beste Stimmung, Rock ’n’ Roll und französisches Flair für unvergessliche Erlebnisse. Lasst Euch von der Musik mitreißen und genießt die einzigartige Atmosphäre!