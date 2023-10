Flawless Issues + Carlo Karacho + Æmilia + DJ Va Ny – Friends who play music

Flawless issues

Der gebürtige Stuttgarter gehört mit seinem nostalgischen 80er-Jahre Synth-Pop und Surfgoth-Sound neben Künstern wie Levin Goes Lightly oder Edwin Rosen zur „Neuen Neue Deutsche Welle“, die gerade durch die Musiklandschaft rollt. Thematisch beschäftigt sich der Solokünstler vorrangig mit abgründigen menschlichen Emotionen und dem Alleinsein – quasi die Romantisierung der Melancholie. Umwoben von Instrumenten durchbricht er die eigene Schallmauer aus nostalgischen Retro Wave mit seinem düsteren Gesang.

Carlo Karacho

Aus dem pulsierenden Berliner Klangkosmos geht Carlo Karacho vor zwei Jahren mit der Debüt-EP „CM Isolation“ hervor. Ohne Vorwarnung teleportiert der Soundtüftler die Gipfel der Neuen Deutschen Welle anno ’85 in die Gegenwart und erreicht aus dem Stegreif das Level der einst weltberühmten Legenden: Ein bisschen Deutsch Amerikanische Freundschaft, Prisen von Holger Hiller, delikate 808s und Detroiter Electro-Vibes. Karacho verkuppelt, was schon immer zusammen gehörte aber in jüngster Zeit viel zu selten Bekanntschaft macht. So sind die drallen DIY-Produktionen des selbstironischen Tausendsassas von einem geradezu verschwenderisch melodischen Gespür geprägt, das sich kaum erlernen lässt: entweder es ist da – oder eben nicht. Spontaneität über Sparsamkeit, sozusagen. Für sein neues Album „WIR SIND NICHT DIE JEDI DIE SIE SUCHEN“ verabredet er sich stilecht über eBay mit Leuten des mysteriösen Kollektivs Torn Palk und beginnt zu jammen. Zusammen spielen sie in nur fünf Tagen zehn Tracks ein, die zwischen Post-Punk, updated New Wave und klassischen NDW-Vibes den perfekten Soundtrack für die Absurditäten unserer spätkapitalistischen Ära liefern. Lebendig auf der Bühne ein Fest für die Sinne, bei dem Wasser zu Wein wird. Lässt sich nur fühlen, nicht beschreiben.

Æmilia

Als dritten Act präsentieren wir euch Æmilia. Dort trifft Lo-fi New Wave auf New weird America sound.

DJ Va Ny

Nach den Konzert startet DJ Va NY. Musikalisch geht wird es vielfältig von Eurodance, Trance über Ghetto House bis New Wave, Dark Wave und EBM