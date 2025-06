Fledermäuse - Lautlose Jäger

Heimische Fledermäuse, die lautlosen Jäger der Nacht, stehen anlässlich der internationalen Batnight im Fokus eines abendlichen Spaziergangs durch das Odenwälder Freilandmuseum.

Der bestellte Fledermausbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises, Martin Kuhnt, führt in die Biologie und Lebensweise der nachtaktiven Säugetiere ein, danach werden die Tiere mit dem Bat-Detektor aufgespürt und bei ihrem nächtlichen Jagdflug beobachtet. Am mittelalterlichen Klosterweiher können Wasserfledermäuse bei der Jagd über dem Wasser beobachtet werden. Beginn der Führung ist um 19.30 Uhr an der Museumskasse des Odenwälder Freilandmuseums.