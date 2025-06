"Fledermäuse sehen mit den Ohren"

Anlässlich der internationalen Batnight können Kinder einen Fledermauskasten für Zuhause basteln.

Im Anschluss geht es bei Einbruch der Dunkelheit mit dem Bestellten Fledermausbeauftragten des Neckar-Odenwaldes auf Fledermaussuche. Fledermäuse sind lautlose Jäger, die in der Nacht nach Beute jagen. In winzigen Spalten und Nischen verstecken sie sich tagsüber und sind daher für uns kaum wahrnehmbar. Nach einer kindgerechten Einführung werden mögliche Unterschlüpfe von Fledermäusen an den Gebäuden angeschaut und ihr Flug beobachtet. Vielleicht kann sogar der Jagdflug der Wasserfledermäuse im Schein der Taschenlampen am Gottersdorfer Weiher beobachtet werden. Ein Bat-Detektor macht ihre Ultraschallrufe hörbar. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem bestellten Fledermausberater des NOK.