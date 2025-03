Fleißige Helfer – Nützlinge in Haus und Garten

Kleine vielbeinige Tiere, die das häusliche Umfeld mit uns teilen, versetzen so manchen in Angst und Schrecken. Denn einige unter ihnen quartieren sich nicht nur unaufgefordert ein, sondern gründen bald große Familien, mit Folgen für unser Hab und Gut. Aber längst nicht alle, die in Zimmern und Beeten kreuchen und fleuchen, nutzen unsere Gastfreundschaft aus. Bei genauerem Hinsehen wird man das gerade Gegenteil feststellen: Es sind fleißige Helfer, die so manchen unerwünschten Genossen vertilgen oder vertreiben. Gern gesehene Gäste eben, die uns drastischere Methoden ersparen und man zum Bleiben auffordern sollte.