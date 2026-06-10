Flein feiert Frauen damals und heute - Gesprächsrunde im Rahmen der Veranstaltungsreihe KULTURREGION HeilbronnerLand

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Rathaus Flein Kellergasse 1, 74223 Flein

Ein Abend, an dem die Frauen in Flein im Mittelpunkt stehen! Besonders, kreativ, erfolgreich, prägend, wegweisend, über die Grenzen hinweg…

Wir gehen ins Gespräch mit:

Dr. Monika Golembiewski – Medizinerin, Vorsitzende Shining Eyes e. V.

Gudrun Albrecht – Winzerin, ehem. Gemeinde- und Kreisrätin, ehem. Vorsitzende Rat für Frauen e. V.

Carolin Lüdemann – Trainerin, Vortragende, Moderatorin, Autorin

Ilse Genthner – Pädagogin, Autorin „Das Käthchen von Heilbronn“ neu erzählt

Lynn Jacob – amtierendes Käthchen von Heilbronn

Anja Grotzer-Sauer – Leiterin der Ortsbücherei Flein stellt vor „Die schwarze Hofmännin“

Moderation: Susan Barth

Info

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Vorträge & Lesungen
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