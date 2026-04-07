Fleiner Weinfest 2026

Am 1. Juli-Wochenende findet wieder eines der beliebtesten Weinfeste der Region - das traditionelle Fleiner Weinfest in den Gassen rund ums Rathaus - statt.

Während der drei Festtage ist für das leibliche Wohl sowie Spaß und Unterhaltung jedes einzelnen Weinfestbesuchers gesorgt.

Etliche Fleiner Vereine beteiligen sich mit diversen Speise- und Getränke Angeboten und sorgen damit für ein abwechslungsreiches kulinarischen Angebot.

Neben gemütlichem Flair ist auch für beste musikalische Unterhaltung mit verschiedenen Bands und Gruppen aus Flein und Umgebung gesorgt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.flein.de oder auf unserem Socialmedia-Account.

Programm

Samstag, den 04. Juli 2026 – Festbeginn 18 Uhr

ab 18.00 Uhr Eröffnung durch den Musikverein Flein

ab 18.45 Uhr Begrüßung durch Bürgermeister Alexander Krüger und den Weinkeller Flein-Talheim und die Württemberger Weinprinzessin Anna Joos

ab 20.30 Uhr new2morrow

Sonntag, den 05. Juli 2026 – Festbeginn 11 Uhr

ab 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

ab 11.30 Uhr Seniorenorchester Heilbronn

ab 14.00 Uhr Tanzschule TanzTraum

ab 14.30 Uhr Fleiner Judoka

ab 15.00 Uhr Jugendkapellen des Musikverein Flein

ab 16.00 Uhr Musikverein Frohsinn Flein

ab 18.45 Uhr 3Klang

Montag, den 06. Juli 2026 – Festbeginn 17 Uhr

ab 17.00 Uhr Sontheims Trollige Lemberger

ab 20.00 Uhr Shadows Acoustics