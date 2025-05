Fleiner Weinfest - in den Gassen rund um Rathaus

Fleiner Weinfest 2025 – in den Gassen rund ums Rathaus.

Von Samstag, den 05. Juli bis einschließlich Montag, den 07. Juli 2025 findet zum 31. Mal das traditionelle Fleiner Weinfest statt.

Ab 18.00 Uhr am Samstag öffnet das Weinfest rund um das Rathaus seine Tore. Zeitgleich spielt der Musikverein Flein zur Eröffnung auf, bevor gegen 18.45 Uhr die Begrüßung durch Bürgermeister Alexander Krüger und den Weinkeller Flein-Talheim stattfindet. Im Anschluss gehört die Bühne in der Kellergasse der Band „STEFLEX“.

Wie bereits schon in den vergangenen Jahren findet ab 10.00 Uhr auf dem Rathaus-Parkplatz ein ökumenischer Gottesdienst statt. Den Start des Unterhaltungsprogramms auf der Bühne macht am Sonntag das Seniorenorchester Heilbronn. Ab 14.00 Uhr geht es mit den Jugendkapellen des Musikverein Flein weiter, bevor am Nachmittag die Hauptkapelle dem Weinfest ihren musikalischen Stempel aufdrückt. Anschließend wird die Band 3Klang den restlichen Abend begleiten.

Zum Festausklang am Montag spielen Sontheims Trollige Lemberger, bevor die Polizei-Big-Band Heilbronn das Unterhaltungsprogramm abschließt.

Während den drei Festtagen ist für das leibliche Wohl sowie Spaß und Unterhaltung jedes einzelnen Weinfestbesuchers gesorgt. Etliche Fleiner Vereine beteiligen sich in diesem Jahr wieder mit diversen Speise- und Getränkenangeboten. Von der Original Thüringer Rostbratwurst über Pommes, Gyros, Maultaschen bis zum Hähnchen ist für Groß und Klein etwas dabei. Natürlich dürfen die Fleiner Weinspezialitäten nicht fehlen, aber auch für ein kühles Bier, Cocktails sowie Saft-Mix und alkoholfreie Getränke ist bestens gesorgt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.flein.de oder auf unserem social-media-Account.