Fleiner Weinfest - In den Gassen

der Gemeinde Flein und örtlichen Vereine rund um das Rathaus

Rathaus Flein Kellergasse 1, 74223 Flein

Sa, ab 18.00 Uhr – Eröffnung des Weinfests durch den Musikverein Flein

So. 05.07.2026 14.00 -14.45 Uhr Bläserklasse und Jugendorchester

15.00 – 17.30 Uhr Blasorchester des Musikvereins Flein

Info

Rathaus Flein Kellergasse 1, 74223 Flein
Stadt & Weinfeste
Google Kalender - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-04 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-04 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-04 00:00:00 Outlook iCalendar - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-04 00:00:00 ical
Google Kalender - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-05 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-05 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-05 00:00:00 Outlook iCalendar - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-05 00:00:00 ical
Google Kalender - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-06 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-06 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-06 00:00:00 Outlook iCalendar - Fleiner Weinfest - In den Gassen - 2026-07-06 00:00:00 ical

Tags