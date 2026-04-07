Fleiner Weinfest - In den Gassen

Sa, ab 18.00 Uhr – Eröffnung des Weinfests durch den Musikverein Flein
So. 05.07.2026 14.00 -14.45 Uhr Bläserklasse und Jugendorchester
15.00 – 17.30 Uhr Blasorchester des Musikvereins Flein
der Gemeinde Flein und örtlichen Vereine rund um das Rathaus
Rathaus Flein Kellergasse 1, 74223 Flein
Sa, ab 18.00 Uhr – Eröffnung des Weinfests durch den Musikverein Flein
So. 05.07.2026 14.00 -14.45 Uhr Bläserklasse und Jugendorchester
15.00 – 17.30 Uhr Blasorchester des Musikvereins Flein
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