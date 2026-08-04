Kochen ist kein Klischee, sondern echtes Handwerk und pure Leidenschaft.

In diesem Kochkurs dreht sich alles um Fleisch, kräftige Aromen und hochwertige Zutaten.

Schritt für Schritt lernen die Teilnehmenden den sicheren Umgang mit verschiedenen Fleischstücken, verstehen wichtige Techniken und entwickeln ein Gespür für Abläufe und Timing in der Küche.

Vermittelt werden fundierte Grundlagen der Fleischzubereitung – vom fachgerechten Schneiden über das richtige Würzen bis hin zu passenden Brat- und Gartechniken.

Praxisnahe Tipps sorgen dafür, dass die Gerichte saftig, aromatisch und alltagstauglich gelingen.

Der Kurs eignet sich für alle, die Kochen lernen oder ihr Wissen vertiefen möchten und Wert auf klare Strukturen, ehrliche Küche und gutes Essen legen.

Und auch wenn der Titel „Männer-Kochkurs“ lautet, sind selbstverständlich alle willkommen, die Freude an kräftigen Aromen, hochwertigem Fleisch und handwerklichem Kochen haben.

Anmeldung unter: https://hintermherd.de/products/fleisch-kochkurs-am-30-09-2026