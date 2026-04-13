Fleisch vs. Maschine - das Rückspiel: Poetry Slam und Schreibwerkstatt

Deutsches Fleischermuseum Böblingen Marktplatz 27, 71032 Landkreis Böblingen

Wer dichtet überzeugender: Mensch oder Maschine? Beim Poetry-Slam „Fleisch vs. Maschine – das Rückspiel“ treten menschliche Slammer:innen und KI-generierte Texte gegeneinander an. Schauspieler:innen bringen die maschinell erzeugten Beiträge auf die Bühne, während das Publikum mit einem „Zuversichts-Barometer“ darüber abstimmt, welche Texte in unsicheren Zeiten wirkliche Hoffnung stiften. So wird der Wettstreit im Deutschen Fleischermuseum Böblingen zu einem poetischen Experiment über Kreativität, Technik und Zukunftsbilder.  

Begleitend zur Slam-Reihe laden offene Schreibwerkstätten online und im Deutschen Fleischermuseum Böblingen dazu ein, kreatives Schreiben mit und ohne Künstliche Intelligenz zu erproben. Die Workshops richten sich an Neugierige, Laienautor:innen und alle, die eigene Texte entwickeln oder das Zusammenspiel von Sprache und Technologie praktisch ausprobieren möchten.  

Info

Deutsches Fleischermuseum Böblingen Marktplatz 27, 71032 Landkreis Böblingen
Freizeit & Erholung
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