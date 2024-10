Flexen mit BOSSE

BOSSE ist seit nunmehr über 20 Jahren eine feste und gefeierte Musikgröße in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit seinen Alben "Engtanz" (2015) und "Alles Ist Jetzt" (2018) stieg er direkt auf Platz 1 in die deutschen Albumcharts ein.

Die Hitsingles "Schönste Zeit" und "Der letzte Tanz" sind mit Gold dekoriert. In Zeiten schwindender Verkäufe, zunehmender Schnelllebigkeit und Fokussierung auf Songs noch über 100.000 Alben zu verkaufen: eine Seltenheit. Zu einem der etabliertesten und anerkanntesten Künstler im Live-Business zu gehören: wohl die schönste Auszeichnung für Kontinuität und das größte Geschenk, was einem das eigene Publikum machen kann. Er spielt auf den größten Festivals – wie z.B. Rock am Ring/Rock im Park, Hurricane/Southside, Highfield oder Deichbrand – vor mehreren hunderttausend Menschen, auf eigenen Open Airs und ausverkauften Club- und Hallentourneen. BOSSE bleibt ein Magnet.

Mit BOSSE und Lena Brasch (Moderation)

Flexen mit…

Nachtroadtrip und Talknight

Eine Kooperation zwischen dem Literaturhaus Heilbronn, Tacheles und Tarantismus und der Württembergischen Theaternachwuchsförderung Neckartal e.V.

Wir haben eingeladen! Eine prominente Persönlichkeit, die sich dem geschriebenen, gesungenen oder performten Wort verschrieben hat, begibt sich mit uns auf einen Roadtrip durch das Heilbronner Nachtleben. Wir erkunden gemeinsam die urbanen Lost Places und lernen den Gast, seine Biografie und sein Schaffen in einer ganz besonderen Atmosphäre kennen. Ein ganz persönliches "Meet an Greet" mit Texten, Gesprächen, Diskussionen und Musik.