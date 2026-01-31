Flexen mit … Leonie Böhm

Leonie Böhm wuchs in Heilbronn auf, war dort auf der Waldorfschule und ist heute Mutter von zwei Kindern, die sie immer wieder dazu anhalten, sich selbst zu befragen, weiterzuentwickeln und in ihrem Leben noch eine ganz andere Realität einfordern.

Sie ist mit drei Studienabschlüssen vielseitig aufgestellt und arbeitet heute als Regisseurin, Performerin und bildende Künstlerin sowohl in der freien Szene als auch am Stadttheater. Leonie Böhm arbeitete unter anderem an den Münchner Kammerspielen, am Thalia Theater Hamburg, am Theater Bremen, am Theater Oberhausen und als Hausregisseurin am Schauspielhaus Zürich (2019 – 2024). In der Spielzeit 23/24 inszenierte sie »Blutstück« nach dem Roman von Kim de l'Horizon und wurde mit dieser Arbeit unter anderem an die Wiener Festwochen und die Autor:innentage nach Berlin eingeladen. Wir lernen Leonie Böhm in einer ganz besonderen Atmosphäre kennen. Ein ganz persönliches »Meet an Greet« mit Texten, Gesprächen, Kulinarik, Diskussionen und Musik.