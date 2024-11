Flexen mit Enis Maci

Wir erkunden gemeinsam die urbanen Lost Places und lernen den Gast, seine Biografie und sein Schaffen in einer ganz besonderen Atmosphäre kennen. Ein ganz persönliches "Meet an Greet" mit Texten, Gesprächen, Diskussionen und Musik.

Enis Maci, geboren 1993 in Gelsenkirchen, ist Autorin und Theatermacherin. Ihre Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet u.a. mit dem Max Frisch-Förderpreis 2022, dem Förderpreis für Literatur des Landes Nordrhein-Westfalen 2021 und dem Literaturpreis Ruhr 2020.

2022 war sie Stipendiatin der Villa Aurora in Los Angeles. 2024 erscheinen die Bücher "Karl May" (gemeinsam mit Mazlum Nergiz) und "Pando" (gemeinsam mit Pascal Richmann) im Suhrkamp Verlag. Ihre Theaterstücke wurden u.a. an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, den Münchner Kammerspielen, am Schauspiel Stuttgart, am Schauspielhaus Wien und am Nationaltheater Mannheim uraufgeführt. Mit Enis Maci und San Beth (Musik).

Wir haben eingeladen! Eine prominente Persönlichkeit, die sich dem geschriebenen, gesungenen oder performten Wort verschrieben hat, begibt sich mit uns auf einen Roadtrip durch das Heilbronner Nachtleben. Eine Kooperation zwischen dem Literaturhaus Heilbronn, Tacheles und Tarantismus und der Württembergischen Theaternachwuchsförderung Neckartal e.V.