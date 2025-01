Flexen mit Jovana Reisinger x Tuffo

Lesung, Dinner-Party und DJ-Set. Jovana Reisinger, Tacheles und Tarantismus und Tuffo – Catering & Dining kreieren für euch ein Fest der Sinne an Bord des Theaterschiffs, das es in sich hat.

Alles unter dem Motto des gleichnamigen Essays "Pleasure. Schlafen, Essen, Mode" der Starkolumnistin Jovana Reisinger. Sie drehte Kurzfilme, schreibt die Menstruations-Kolumne "Bleeding Love" für Vogue Germany, schreibt Erzählungen und für das Theater u. a. am Residenztheater München und an der Schaubühne am Lehniner Platz.

"Pleasure" ist eine atemberaubend eloquente Tour de Force durch die Luxus-Triade Schlaf (meterlange Hotelbett-Laken!), Nahrung (Schlemmermaus!) und Kleidung (Dior, aber fake!). Anhand von aufschlussreichen Anekdoten aus der Kunstwelt stellt Jovana Reisinger die verdeckten Normen eines vermeintlich liberalen Milieus, bricht eine Lanze für den Kitsch, für die Völlerei und das Rumliegen. Das Bekenntnis zu "Pleasure" ist nicht nur ein politisches Signal, sondern auch ein Weg zu individueller Freiheit.

Mit Jovana Reisinger und Dorian Baganz (Moderation)

Eine Kooperation zwischen dem Literaturhaus Heilbronn, Tacheles und Tarantismus und der Württembergischen Theaternachwuchsförderung Neckartal e.V.

