Flexen mit Luca Kieser

Luca Kieser wurde 1992 in Tübingen geboren. Er studierte Philosophie sowie Sprachkunst in Heidelberg, Leipzig und Wien, wo er heute lebt.

Ausgezeichnet wurde er unter anderem mit dem Wortmeldungen Förderpreis, dem Lyrik-Lichtungen-Stipendium und dem FM4 Wortlaut. Sein Debütroman "Weil da war etwas im Wasser" stand drei Mal in Folge auf der ORF-Bestenliste und war für den Deutschen Buchpreis 2023 nominiert. "Pink Elephant2 ist sein zweiter Roman, aus dem er an dem Abend lesen wird. In seinem facettenreichen Coming of Age-Roman "Pink Elephant" schreibt Luca Kieser über Freundschaft und Zugehörigkeit, aber auch Ausgrenzung, Rassismus und weiße Privilegien.

Mit Luca Kieser und Dr. Bernhard Stumpfhaus (Moderation)

Flexen mit…

Eine Kooperation zwischen dem Literaturhaus Heilbronn, Tacheles und Tarantismus und der Württembergischen Theaternachwuchsförderung Neckartal e.V.

Wir haben eingeladen! Eine prominente Persönlichkeit, die sich dem geschriebenen Wort verschrieben hat. Wir lernen den Gast, seine Biografie und sein Schaffen in einer ganz besonderen Atmosphäre kennen. Ein "Meet an Greet" mit Texten, Gesprächen, Kulinarik, Diskussionen und Musik.