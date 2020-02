Flieg, Tölpel Flieg!

Ein fabelhaftes Abenteuer über das Anderssein mit wundervoller Live-Musik

von Bernard Wilbs

Weit draußen auf dem Ozean, auf einer schroffen Felseninsel, lebt die Gemeinschaft der Tölpel. Dort brüten die Könige der Lüfte und ziehen ihre Jungvögel auf, um im Winter mit Ihnen in den Süden zu ziehen. Auch das frisch verliebte Tölpelpaar baut emsig an seinem Nest und bald schlüpft er, der heiß ersehnte KLEINE TÖLPEL. Doch der ist anders als erwartet. Schief ist er und schwächlich, und er kann und will nicht fliegen. Und was ist wenn der Sommer endet, und alle Tölpel die Brutkolonie verlassen müssen, um zu überleben?