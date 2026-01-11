Fliegende Fische

Fliege, eine durchgeknallte Tänzerin, und Fisch, eine durchgedrehte Sängerin, haben einen gemeinsamen Traum: Einmal ganz groß raus zu kommen!

Die große Chance ist zum Greifen nah, denn die Agentur hat angerufen, wie Fliege berichtet, und will das Tanztheaterstück der beiden groß raus bringen. Fliege und Fisch üben ihre Auftritte: Feurige Tanznummern und wahnwitzige Gesangseinlagen. In ihren Träumen sind sie ihrem Ziel ganz nah. Aber vielleicht ist alles ganz anders… Es spielen: Esther Heller & Andrea Weber vom ENRI Theater Altensteig