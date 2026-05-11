Fliegende Haie & Mausi G

Kuck dir die Welt doch an: Alle gehn dumm. Smartphone-Zombies, emotionaler Leerstand, machtbesessene Despoten.

Schweißnass Hymnen hinausschreien für eine bessere Welt.

Unterdrückung von Frauen, mentale Gesundheit, sexuelle Unfreiheit – Haie reißen Wunden auf, denn wir haben keinen Bock, dass morgen noch alles so ist wie heute. Also Blutrausch an und die Issues zermahlen im Revolvergebiss. Dazu Bässe, die Beine wegreißen wie der Weiße Hai.

Der Haie-Hyperpop ist seit der letzten Tour 2025 düsterer geworden, doch live energiegeladen wie eh und je: Instant wirst du hineingesogen in eine Artshow, die das Salzwasser aus deinen Poren drückt, bis sie dich als neuer Mensch wieder ausgespuckt. Durchgeschüttelt, wachgerüttelt, aber glücklich. Nur was blutet, kann auch hailen.

Der Flug der Haie begann als unverbindlicher One Night Stand. Doch das Schicksal wollte mehr von den beiden und gemeinsam entdeckten sie, dass ihre Flossen auch als Flügel funktionieren und sie so das Haifischbecken, in dem wir alle schwimmen, unter sich lassen können. Seither filetieren die beiden Raubfische aus der Vogelperspektive zeitaktuelle Themen wie Geschlechterrollen, sexuelle Selbstbestimmung und mentale (Nicht-)Gesundheit.

Die Haie formen Hyperpop, Trap, EDM, Gesellschaftskritik, Trash & Intellekt zu ihrem ganz eigenen Klang- und Flugkörper: Sharp Electro Pop.