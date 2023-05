Fliegenfischen an der Enz

Sie erhalten am ersten Abend eine Einführung in Gewässerstruktur, Köder und Geräte. Am zweiten Tag lernen Sie das Fliegenbinden, erfahren Wissenswertes zur Geräte-Zusammenstellung, zu Wurftechniken und erproben erste Schritte am Gewässer. Am dritten Tag werden Sie das Gelernte praktisch anwenden: Fliegenfischen mit Trockenfliege, Nassfliege und Nymphe. Anmeldung mit der Kursnummer: 23A121025 über den Teilnehmenden -Login mittels E-Mail-Adresse und Passwort auf www.schiller-vhs.de per Internet www.schiller-vhs.de per E-Mail info@schiller-vhs.de per Post mit der Anmeldekarte per Telefon 07141 144-2666 per Fax 07141 144-59711