FliegerhorstSommer 2023 – Das Fest der Begegnung

Mit diesem Gedanken des österreichischen Schriftstellers Ernst Ferstl begrüßen die Veranstalter alle kleinen und großen FliegerhorstSommer-Besucher*innen in ihrem Veranstaltungsflyer.

Sie wünschen sich, dass viele solcher Begegnungsbrücken zwischen den Generationen, zwischen den Kulturen, vor allem zwischen den Bewohner*innen des Fliegerhorstareals und den Gästen aus fern und nah entstehen.

Jung und Alt erwartet ein buntes Programm mit künstlerischen, kulturellen, sportlichen, kreativen und kulinarischen Angeboten.

Der 01. September, der Antikriegstag, ist der Tag des Friedens und der Jugend. Diesen gestalten ab 18 Uhr auf der Festwiesenbühne in der Burgbergstraße das Jazzprojekt Burgbergstraße von Harry Mammel, Hans-Peter Speidel, Pit Marschalek und Frieder Scheerer.

Run Soldier Run - eine Collage mit Musik zu Krieg, Desertion, Verweigerung und Asyl

präsentieren Rudi Friedrich und Talib Richard Vogel von Connection e.V. . Der junge Sänger Blades rappt Songs mit sozialkritischen Texten. Der Fliegerhorst tanzt heißt es ab 21 Uhr wenn zum Abschluss DJS aus dem Areal auflegen.

Das Internationale Musikvolksfest, das TamieH in Kooperation mit dem Stadtmarketing Crailsheim e.V. entwickelt hat, prägt den 02. September. Internationale Musiker*innen aus der Stadt und Region begegnen sich und den Besucher*innen auf einem Stationen-Spaziergang von der Innenstadt zum Fliegerhorst. Außergewöhnliche Orte wurden dafür gefunden. Z.B. die Rolltreppe im Kaufhaus EBERL. Beim Abschlussfest auf der Festwiese in der Burgbergstraße gibt es internationale Essensstände und ein großes gemeinsames Konzert der beteiligten Musiker*innen der verschiedenen Station. Dazu wird von Jürgen Wünsch&Marcel Imbrogiano eine gemeinsame "Hymne" komponiert, die uraufgeführt wird. Das Duo, unter dem JU+MI bekannt wird mit der ukrainischen Sängerin Liliana Tondorova

Am Sonntag, 03. September, lädt wieder ganztägig das Fest der Begegnung mit der bunten Spielstraße, internationalem Essen, Musik und Tanz für Groß und Klein zum vergnüglichen Verweilen in der Burgbergstraße ein. Der Abschlusstag beginnt um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst auf der Festwiese und endet mit dem Abschlusskonzert des Trio BASIS mit Straßenmusik zum Mitsingen.

In der Internationale Straßengalerie entlang der Burgbergstraße zeigen Große und Kleine Künstler*innen, Profis wie Laien, ihre Kunstwerke. Unter dem Titel Begegnungen - Burgbergstraße trifft Odessa begegnen sich dort u.a. auf großen Bauzaunbannern die entlang der Burgbergstraße stehen, Fotos von Wolfram Hahn (Berlin) aus der „Burgbergstraße“ und David Girgoryan (Tiflis) aus dem „Alltag in Odessa 2010 – 2022“. Eröffnet wird die Internationalen Straßengalerie am 01. September um 17 Uhr am Torbogen der Burgbergstraße.