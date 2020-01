Wann fliegt der letzte Schwalbenschwanz?

× Erweitern Universität Hohenheim/Johannes Steidle Blockflöten 1 Wann fliget der letzte Schwalbenschwanz_Steidle

Prof. Dr. Johannes Steidle vom Fachgebiet Chemische Ökologie der Universität Hohenheim widmet sich in seinem Vortrag dem Thema Insektensterben mit allen dazugehörigen Hintergründen. Spätestens mit dem Bekanntwerden der „Krefelder Studie“ zum Insektenrückgang im Herbst 2017 ist auch der Öffentlichkeit klar geworden, dass das Artensterben nicht nur in fernen Ländern, sondern auch in Mitteleuropa stattfindet. Seit dem wird über die Ursachen und mögliche Gegenmaßnahmen diskutiert. In dem Vortrag wird zunächst ein Überblick über die aktuelle Datenlage gegeben. Er belegt, dass der Insektenrückgang real ist und sich mit einer erschreckenden Geschwindigkeit vollzieht. Anschließend wird auf die Folgen des Insektenrückganges eingegangen und die Reihe möglicher Ursachen anhand der aktuell bekannten Daten diskutiert. Schließlich werden Gegenmaßnahmen vorgeschlagen, welche von Seiten der Politik, der Landwirtschaft, Kommunen und von Privatpersonen ergriffen werden sollten, um dieses gesamtgesellschaftliche Problem zu lösen.