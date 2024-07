Fliegt mit Albi durchs Museum

Feriennachmittag: Viele kreative Aktionen zum Mitmachen – für Kinder ab 6 Jahren und Familien in der Sonderausstellung „Spurensuche”

14, 15 und 16 Uhr (je 25 min.)

Tiere und ihre Geschichten

Kurzführungen mit Dr. Daniela Biermann und Dr. Birgit Wüller

Eine Elefantenfigur dient als Hocker, eine Eule als Schmuckstück und ein Tiger tritt im Marionettentheater auf. Ihr lernt auch das durchsichtige Känguru kennen und erfahrt mehr über Tiere und ihr Zusammenleben mit Menschen.

14 bis 17 Uhr

Ein Wimmelbild voller Tiere

Kreative Aktion mit Dr. Daniela Biermann und Dr. Birgit Wüller

Unzählige Tiere rennen, schleichen oder schwimmen über ein vier Meter langes Bild. Wir stempeln ihre Pfotenabdrücke und malen gemeinsam ein großes Tiergewimmel.

14 bis 17 Uhr

Stofftiere und Spielfiguren

Kreative Aktion mit Dr. Daniela Biermann und Dr. Birgit Wüller

Bestimmt hast du zu Hause einen Gegenstand, der ein Tier darstellt oder auf dem ein Tier abgebildet ist. Denn Albi interessiert sich nicht nur für Gegenstände aus vergangenen Zeiten, sondern auch für die Dinge in deinem Alltag, die mit Tieren zu tun haben. Bring sie mit ins Museum und lass sie fotografieren. Wir zeigen die Fotos dann in der Ausstellung.

14 bis 17 Uhr

Der Schatten des Kamels

Kreative Aktion mit Dr. Daniela Biermann und Dr. Birgit Wüller

Mit unseren Händen geformte Tierschatten huschen über die Schattenbühne. Zusammen mit den von euch aus Papier gebastelten Schattenfiguren erleben sie Abenteuer oder schließen Freundschaften – je nachdem welche Geschichten euch einfallen.

14 bis 17 Uhr

Ein Wal im Wort

Kreative Aktion mit Zeina Elcheikh

So wie aus Wörtern Bildern werden können, können sich in Schriftzeichen auch Tierfiguren verbergen. Die Kalligrafie, auch Kunst des schönen Schreibens genannt, hat besonders im Arabischen große Bedeutung. Wir fotografieren eure Zeichnungen von Tierworten und zeigen sie in der Ausstellung.

14.30, 15.30 und 16.30 Uhr (je 25 Min.)

Alpensegler – Flugkünstler und Sommergäste

Kurzführungen mit Folke Damminger (NABU Stuttgart)

In den Morgen- und Abendstunden ziehen Albis Verwandte, die Alpensegler, ihre Kreise über Stuttgart. Wie sie klingen, wo sie nisten und wie weit sie fliegen, das erzählt dir Folke Damminger. Er beobachtet sie seit vielen Jahren.

Spuren-Rätsel

Fährtenleser:innen aufgepasst! Hast du alle Stationen mit Albi besucht? Dann ordne den Spuren die passenden Tiere zu. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir einen Preis.