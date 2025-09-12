FLIEHENDE STÜRME | Deutsche Depro-Düster-Wave-Punk-Institution (Ex-CHAOS Z)

Mitte der 1980er aus den Stuttgartern CHAOS Z hervorgegangen, die nicht wenigen als eine der ersten deutschen Hardcore-Bands überhaupt galten und deren kompromissloser Sound neben DISCHARGE bereits den JOY-DIVISION-Vorgänger WARSAW zu seinen Einflüssen zählte, war der damalige Wechsel des Bandnamens ein konsequenter Schritt für die Öffnung gegenüber anderen Stilen wie New Wave, Post-Punk, frühem Gothic sowie dem Einsatz von Keyboards, um daraus einen ganz eigenen Düster-Depro-Punk-Soundkosmos zu kreieren. Und tatsächlich brachte bereits das Debüt unter neuem Namen – das Album „An den Ufern“ von 1988 – der Formation um den heutzutage einzigen „Originalüberlebenden“ Andreas Löhr so etwas wie Kult- oder Legendenstatus ein und über die Jahre konnten sie sich eine hingebungsvolle Fangemeinde erspielen, die szeneübergreifend funktioniert und bei genauem Hinsehen ein „buntes“ Publikum ist. Schließlich gibt es viele Abstufungen von Schwarz!