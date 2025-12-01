Flo Dauner_SexTett • Geburtstagskonzert für Wolfgang Dauner

Wolfgang Dauner, einer der wichtigsten Stilsynoptiker der vergangenen Jahrzehnte, ein famoser Pianist, opulenter Komponist und hintersinniger Humorist, der dem Jazz in Deutschland auf eigensinnige und inspirierende Art neue Wege gewiesen hat. Diese seine unverwechselbare Musik kommt nochmals zum Klingen. Flo Dauner hat erst Anfang des Jahres beim Jazz Pop Festival 2025 der HMDK eine Formation von jungen Musikern ins Leben gerufen.

Diese „übernächste Generation“ wird die einzigartigen Kompositionen Klassiker, Stücke vom ersten Solo Album Changes von 1978, ebenso die Stücke von Dauner//Dauner präsentieren:

„IM HIER UND JETZT“.

Wolfgang Schorlau, Freund und Biograph, wird den Abend begleiten. Er liebt den typisch treibenden Sound der Musik von Wolfgang Dauner und streut anekdotische Schlaglichter in das Geburtstagsfeuerwerk.

Besetzung: Jani Laakso (tp, fh); Rafaele Günthner (sax); Raphaela Okle (git); Georg List (p, keys); Henrik Schnaitmann (b); Flo Dauner (dr)