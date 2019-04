So wie nur er da stehen kann. Stehen und klingen. Was ist das? Wer ist das? Das ist Straße im straußenhaften Ballkleid von Rick James. Marvin Gaye in der Hose von Westernhagen. Ol´ Dirty Bastard in Worpswede. Tina Turner beim Backspin. Das ist Musik mit Grund. Musik mit Geschichten von den Straßen in 1001 Stadt. Wenn Stadt zur Bühne wird. Und Bühne ist da, wo Flo Mega ist. Es macht BÄMS! BÄMS! Und sonst nichts.

Don´t Call It A Comeback. Flo Mega, der Soulman, der Traurige, der Leidende. Doch es ist anders. Wie immer. Durchlässig. Flo Mega als ein Marker der Zeit. Flo Mega ist Hiphop und Hiphop ist Soul ist Pop.Weil sich das niemals ausschloss. Isso.

In Zeiten, in denen Hiphop so regiert wie Dieserzeit – vom Jugendzimmer in die Studenten WG, ins Führerhäuschen der Straßenreinigung, in Papas Mancave - in eben diesen Zeiten braucht es die Flo Megas, die Musiker und Menschen, die einordnen, die um die Seele der Musik kämpfen, um diesen einen Hiphop; das ist nicht Deutschrap. Was Gangster? Was Battle? Was Trap? Was Retro? Was Pop? Was besoffen? Scheiss ma auf Namen. Das ist Hiphop. Das ist F.U.N.K. Das ist Musik. Das ist Kunst. Das ist Pop. Isso. BÄMS!