Schwörhauskonzert

Mit ihrer klaren Struktur und transparenten Polyphonie gehören die Werke des Katalanen Fernando Sor zu den wohl schönsten Werken des klassischen Gitarrenrepertoires. Sors großangelegte, monumentale Variationswerke für zwei Gitarren sind herausragende Beispiele für sein feines Gespür für Proportionen, Symmetrie und den ausgewogenen Dialog zwischen den Instrumenten – nicht umsonst wird der Spanier oft als der Beethoven der Gitarre bezeichnet. Das Molina Guitar Duo interpretiert „Souvenir de Russie“ und „L'Encouragement“ auf historischen Instrumenten und liefert einen authentischen Einblick in die Welt des „Klangarchitekten“ Fernando Sor. Das je 24 Präludien und Fugen umfassende Werk „Les guitares bien tempérées“ op. 199 des Italieners Mario Castelnuovo-Tedesco ist wiederum eine Hommage an Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ und ein einzigartiges Beispiel für Polyphonie auf zwei Gitarren. Abgerundet wird die Auswahl an Präludien mit der berühmten „Fuga Elegiaca“ aus der Feder Castelnuovo-Tedescos

Die Gitarristin Isabella Selder und Santiago Molina Gimbernat aus Mexiko lernten sich während des Studiums an der Universität Mozarteum in Salzburg kennen. Im Molina Guitar Duo verbinden sie seit 2017 einerseits die gemeinsame Vorliebe für Kammermusik und andererseits die Begeisterung für Projekte, die über das gängige Repertoire hinausgehen und gehören damit zu den aufstrebenden Ensembles der Gitarrenszene. Ihre

abwechslungsreichen Programme zeichnen sich durch eigene Arrangements sowie die interdisziplinäre Verbindung von Literatur und Musik aus. Kennzeichnend und prägend für die Arbeit des Molina Guitar Duos ist die enge Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten, darunter Javier Farías aus Chile, Gerard Drozd aus Polen oder Feliu Gasull i Altisent aus Katalonien, den Isabella während ihres Studiums in Barcelona kennenlernte.

Nach zahlreichen Preisen bei nationalen und internationalen Wettbewerben sind Isabella und Santiago mittlerweile auch als Dozenten und Juroren bei Gitarrenfestivals und Workshops gefragt und lehren zudem an der Universität Augsburg im Bereich Musikpädagogik