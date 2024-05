Beim Stadtfest in Gmünd am Samstag, 8. Juni gibt es das „Stadtfest für Kids“ am Mühlbergle von 11 Uhr bis 15.30 Uhr. In Kooperation mit mehreren Organisationen des Stadtjugendrings Schwäbisch Gmünd und der JKI/Esperanza steigt zum 3. Mal das „Stadtfest für Kids“ für junge Stadtfestneugierige mit vielen tollen Spielideen und Attraktionen.