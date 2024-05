Beim Stadtfest in Gmünd am Samstag, 8. Juni gibt es auf der Bühne am Mühlbergle Live Musik ab 19 Uhr mit den Bands „The Bottles“, „NieWieder“, „Ashpipe“ und „T-Killas“ in Kooperation von JKI/Esperanza und Stadtjugendring Schwäbisch Gmünd