Skulpturen von Eckhart Dietz am Josefsbach

Unter dem Motto „Rendezvous in Schwäbisch Gmünd“ feiert die Stadt 2024 das Jubiläum der Landesgartenschau vor zehn und das der Remstal Gartenschau vor fünf Jahren. Zum Reigen der Veranstaltungen gehört vor allem, den zu den Schauen initiierten Skulpturenweg entlang des Josefsbachs weiter zu gestalten und an zwei Orten mit Werken von Eckhart Dietz dauerhaft aufzuwerten.

Mit den aufgestellten Skulpturen würdigt die Stadt das Schaffen des 2019 verstorbenen Bildhauers, der durch seine künstlerische Arbeit und sein Wirken in der Öffentlichkeit das kulturelle Leben in Schwäbisch Gmünd annähernd sechs Jahrzehnte maßgelblich mitgeprägt hat.

Den Auftakt der Präsentation bildet eine solitäre Skulptur unweit des Forums Gold und Silber. Im weiteren Verlauf der Grabenallee setzen ein Figurenpaar und eine Skulpturengruppen neue Akzente. Bei den Arbeiten handelt sich um nachgelassene Werke, die der Künstler der Stadt vermacht hat.

Im Mittelpunkt des Schaffens von Eckhart Dietz stand stets die menschliche, durch Vereinfachung, Verdichtung und Abstraktion veränderte menschliche Gestalt. Dem kantigen, starren und spröden Eisen und Aluminium rang er Bewegung ab, fing damit Tanz, Entspannung und Schweben ein, verlieh Gesten und Haltungen einen charakteristischen und stimmigen Ausdruck und eine frappierend lebendige Körperlichkeit. Aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken sind seine charakteristischen Skulpturen, wie die dynamisch dahinschreitenden Figuren der Skulpturengruppe auf dem Bahnhofsplatz oder der Rückentorso in der Leicht-Passage.

Eckhart Dietz, der 1933 in der Nähe von Tübingen geboren wurde und von 1957 bis 1961 an der Stuttgarter Kunstakademie Bildhauerei studierte, lebte und arbeitete seit 1962 als freischaffender Künstler in Schwäbisch Gmünd. In den 1960er-Jahren gehörte er zusammen mit Walter Giers, Hans Kloss und Ed Sommer zu den jungen Kreativen der Künstlerkooperative, die die Kunstszene der Stadt mit Aktionen aufmischte. Er unterrichtete an mehreren Hochschulen, war Berater der Kunstkommission in Baden-Württemberg und ist Ehrenmitglied des Gmünder Kunstvereins. Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland begleiteten die künstlerische Arbeit von Eckhart Dietz.