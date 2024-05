Führung durch die neue Abteilung "Schmuck & Glas"

»Verlorene Heimat – gewonnene Heimat«: unter den Heimatvertriebenen, die ab 1946 in Schwäbisch Gmünd eine neue Heimat fanden, kamen viele aus der nordböhmischen Region um Gablonz an der Neiße. Basierend auf den traditionell guten Beziehungen der Gablonzer Glas- und Modeschmuckindustrie und den Gmünder Edelmetallbetrieben gelang es den Gablonzer Fachkräften, ihre eigene Industrie hier in Gmünd wieder erfolgreich aufzubauen.

Das Museum im Prediger erinnert an diese Geschichte und präsentiert das in den sechziger Jahren deutschlandweit bekannte Gmünder »Design in Glas« und den ebenso attraktiven Modeschmuck in der neugestalteten Abteilung »Schmuck & Glas«.