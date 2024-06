Das Gmünder Sommer Team lädt alle Musikfans der italienischen Musik zu einem gemütlichen Abend in den Remspark ein. Der Eintritt ist kostenlos.

Gegründet hat sich die Band vor 20 Jahren durch Claudio Masciullo, Gesang, und Andrea Petriglieri, Bass. AMICI heißt übersetzt „Freunde“ und überzeugt durch die verblüffend ähnlich klingenden Stimme des Sängers von Eros Ramazzotti und vermittelt mit der wunderbaren Stimme lebensfreudige Musik.

Die Besetzung um die zwei Amicis hat im Lauf der Jahre mehrfach gewechselt und präsentiert sich heute hochkarätiger denn je. Mit Joe Kulla an der Gitarre und Big Martin an den Tasten, sowie Isa Ün an den Drums, verfügt die Band über Jahrzehnte gesammelter und geballter Spielkompetenz. Außer der Liebe zur Musik vereint die Bandmitglieder vor allem aber auch die Liebe zu Rigatoni.