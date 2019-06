Floating Down the River

Floßfahrt mit Lesung und BBQ. „Deutschland ist im Sommer der Gipfel der Schönheit, aber niemand hat das höchste Ausmaß dieser sanften und friedvollen Schönheit begriffen, wirklich wahrgenommen und genossen, der nicht auf einem Floß den Neckar hinabgefahren ist”, so Mark Twain 1878 in seinem satirischen Reisebericht A Tramp Abroad. Ob bei Heidelberg oder Tübingen, eine Floßfahrt auf dem Neckar ist immer ein bleibendes Erlebnis und somit laden wir Sie ein, mit uns auf den Spuren Mark Twains zu wandeln. Steigen Sie ein und lauschen Sie unserer deutsch-amerikanischen Lesung aus Twains Reiseberichten, während wir bei gutem Essen und kühlenden Getränken an diesem lauen Sommerabend die Neckarinsel umrunden.

Lesung mit US-Amerikanerin Jessica Strain & d.a.i.-Direktorin Ute Bechdolf.