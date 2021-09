FloBêr & Schnaps im Silbersee

FloBêr

Scharfzüngiger Vorwärtsfolk aus Berlin zwischen Polka und Gipsyswing, Balkan und Ballade.

Florian Krämer und Bernard P. Bielmann haben FloBêr 2015 ins Leben gerufen. Die beiden Berliner Liedermacher haben sich auf der Burg Waldeck kennengelernt, wo sie beide beim Peter-Rohland-Singewettstreit Erfolge feiern konnten und später das gleichnamige Stipendium zugesprochen bekamen.

Andreas Albrecht, erfahrener Liedermacher und Produzent u.a. von Manfred Maurenbrecher, Lüül, George Leitenberger und „Gundermanns Lieder in Europa“, ist seit dem ersten Album nicht nur am Schlagwerk sondern auch als Produzent an Bord. Seit 2017 spielt Christian Lutz als festes Band-Mitglied den Bass, gelegentlich auch Cello und Gitarre.

Schnaps im Silbersee

1 Geige, 2 Gitarren, 3 Stimmen und mindestens 4 unerwartete Abzweigungen. Wortjongleure und Klangdompteure in einem Musikuniversum aus tiefem Blödsinn und entblößendem Tiefsinn.

Peter Wolter (Gesang, Gitarre), Judith Retzlik (Gesang, Geige, Glockenspiel, Trompete), Melvin Haack (Gesang, Gitarre)