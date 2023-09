Alice Klocks und Florian Lochners international gefeierte Tanzkompanie FLOCK gastiert zum dritten Mal im Neuen Globe in Schwäbisch Hall.

Ihr neues Tanzstück "Somewhere Between" hatte seine Premiere in Colorado Springs, anschließend tourte FLOCK von Chicago nach Seattle und New York. Das Stück sorgte für Begeisterung beim Publikum und erhielt enthusiastische Kritiken. Dieses neue Tanzstück enthüllt, wie Erinnerung und Vorstellungskraft unsere Realität und unsere Selbstdefinition beeinflussen. Die Co-Choreografen Alice Klock und Florian Lochner werden von einer beeindruckenden Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern begleitet, die einen lebendigen, physischen und vielschichtigen Blick auf die Möglichkeiten menschlicher Verbindung bietet. Tauchen Sie ein in die Welt von FLOCK und lassen Sie sich von der Schönheit und Ausdruckskraft des Tanzes verzaubern.

Choreographie Alice Klock und Florian Lochner

Dancers Alice Klock, Florian Lochner, Liane Aung, Kevin J. Shannon, Robert Rubama, Emily Krenik

Fragen und Antworten Im Anschluss an die Veranstaltungen mit dem Tanzensemble.