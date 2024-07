Die Tourist-Information der Stadt Eberbach bietet am Sonntag, den 11.08.2024 eine Führung zum Thema Flößerei auf Neckar und Itter an. Beginn ist um 14:00 Uhr bei der Tourist-Information am Rathaus in Eberbach. Die Tour dauert ca. 120 Minuten.

Die geführte Tour beginnt am Rathaus mit einer Einführung zur historischen Flößerei, dann fahren die Teilnehmer / -innen mit dem Bus vom Bahnhof zur Abzweigung Dielbacher Straße. Eine kleine Wanderung führt zuerst zur alten Itterbrücke im Talbogen des ehemaligen Neckars, der um den Ohrsberg geflossen ist.

Über Jahrhunderte war die Flößerei auf dem Neckar und seinen Nebenflüssen ein wichtiger Broterwerb. Es war aber auch eine schwere und gefährliche Arbeit. Davon zeugt das Flößerkreuz, das auf dem Rundgang besucht wird. Ein Spaziergang entlang der Itter zeigt auch die Stellen und Vorrichtungen, welche die Flößer benutzt haben. Bei einem Besuch im Stadtmuseum sind außerdem die alten Handwerkszeuge der Flößer zu sehen.

Anmeldung und Informationen zur Zahlung erhalten Sie bei der Tourist-Information Eberbach Tel. 06271 – 87242 oder tourismus@eberbach.de, Tickets können auch online gebucht werden unter dem Eber Ticket Shop www.eber-ticket-shop.de .