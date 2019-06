Flötenuhr und Orgelwalze

Jederzeit Musik hören zu können, ohne selbst ein Instrument zu spielen, war ein alter Menschheitstraum, der durch die Entwicklung der Medien und Tonträger heute vielfältig in Erfüllung geht. In den Anfängen war das durch mechanisch betriebene Orgeln und Flötenuhren möglich. Auch wenn die Maschinen meist nicht mehr existieren, so blieb die Musik, die dafür komponiert wurde, u.a. von Mozart, Haydn oder Beethoven. Zusammen mit Werken von Bach und Rossini, die im letzten Jahrhundert von großen Jahrmarktorgeln gespielt wurden, lassen die 13 Querflöten – vom Piccolo bis zum Subkontrabass – eine farbenreiche Musikabfolge entstehen, die so verblüffend im Gesamtklang daher kommt, dass man es einfach gehört haben muss.