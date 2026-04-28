Floh & Flair - Der Dinkelsbühler Nachtflohmarkt mit Musik, Genuss und gutem Zweck

Der neugegründete Verein floh&flair bringt frischen Wind in den Spitalhof und lädt zum stimmungsvollen Nachtflohmarkt ein.

Von 18 bis 22 Uhr darf in entspannter Atmosphäre gestöbert, gefeiert und genossen werden.

Freut euch auf liebevoll gestaltete Marktstände, besondere Live-Musik, eine gemütliche Bar und leckeres Essen.

Der Gewinn aus Getränken und den Verkäufernummern kommen vollständig lokalen wohltätigen Organisationen zugute.

Wer selbst verkaufen möchte, kann sich ab sofort per E-Mail an floh.und.flair@gmail.com wenden.