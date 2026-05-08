Floh- und Trödelmarkt

Der Schießtalplatz an der Schießtalstrasse ist der städtische Festplatz mit einer geteerten Fläche von ca. 10 000 Quadratmetern.

Der Markt an Samstagen beginnt um 6 Uhr und löst sich erfahrungsgemäß ab ca. 13/14 Uhr auf. Einfahrt und Aufbau ist nicht vor 6 Uhr möglich!

Bei der Einfahrt wird Ihnen vom Personal ein Platz zugewiesen!

ACHTUNG: An Sonntagen findet der Markt erst ab 10 Uhr statt! Einfahrt ab 7:00 Uhr - Ende gegen 16 Uhr!

Die Standgebühren betragen 5 Euro pro Meter (die Fahrzeuglänge gehört zur Standgröße/Verkaufsfläche) bei einer max. Standtiefe von 1,5 Metern ab Fahrzeug!