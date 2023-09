Flohmarkt vom Waldkindergarten Einkornwichtel e.V.

am Samstag, 23. September 2023 von 11-18 Uhr in der Schlossstraße 3 in 74423 Obersontheim.

Für Kaffee und Kuchen, Burger und Musik ist gesorgt.

Verkaufsstand reservieren unter walderleben@waldkindergarten-einkornwichtel.de