Flohmarkt bei der Moschee

Auf dem Gelände der Moschee in Schwäbisch Hall findet ein für alle offener und gemeinschaftlich organisierter Flohmarkt statt.

Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen zusammenzubringen, den Austausch zu fördern und zwei angenehme Tage in offener und freundlicher Atmosphäre miteinander zu verbringen.

Interessierte Ausstellerinnen und Aussteller haben die Möglichkeit, einen Tisch oder Stellplatz anzumieten und ihre gebrauchten Artikel anzubieten. Willkommen sind private Anbieter mit Waren aller Art. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, weshalb eine frühzeitige Anmeldung empfohlen wird.

Parallel zum Flohmarkt wird es einen Sardellenverkauf sowie weitere kulinarische Angebote geben. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, den Flohmarktbesuch mit einer Mahlzeit zu verbinden und die Zeit in entspannter Atmosphäre zu genießen. Das gastronomische Angebot trägt dazu bei, den Aufenthalt für alle Gäste angenehm und einladend zu gestalten. Neben dem Handel steht vor allem das Miteinander im Vordergrund. Der Flohmarkt soll ein Ort der Begegnung sein, an dem sich Menschen kennenlernen, austauschen und gemeinsam Zeit verbringen können. Anmeldeschluss ist am 29. Januar.