Flohmarkt der Stadtwerke Wertheim

Der Flohmarkt bietet eine Plattform für den Austausch von Waren, die sonst möglicherweise entsorgt würden. Er trägt so zur Reduzierung von Müll bei.

Die Stadtwerke Wertheim wollen mit dem Flohmarkt das soziale Miteinander fördern und unterstützen mit dem Erlös gemeinnützige Zwecke. Jeder, der auf einem Flohmarkt kauft oder verkauft, leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz.

Standbetreiber: Wer einen Stand betreiben will, meldet sich über die Webseite der Stadtwerke an. Dort sind alle relevanten Informationen hinterlegt. Die Stadtwerke erheben keine Standgebühr, sammeln aber am Veranstaltungstag Spenden ein.

Parksituation: Besuchern wird empfohlen, die Parkflächen an der Main-Tauber-Halle und den Wölfel-Parkplatz (Ortsausgang Wertheim Richtung Reicholzheim) zu nutzen. In der Mühlenstraße darf nicht geparkt werden.