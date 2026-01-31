Flohmarkt im Kurhaus - Bücher und Gebrauchtwaren

Zum ersten Bücher- und Gebrauchtwarenflohmarkt lädt der Ortsverband der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) am Samstag, den 7. März 2026 von 9 bis 16 Uhr ins Kurhaus (kleiner Saal).

„Neben unzähligen Büchern gibt es auch Dinge des alltäglichen Lebens, wie Haushaltsware, Elektronikgeräte, Spielsachen oder Dekorationsartikel,“ so Jochen Hirschmann, Vorsitzer des ÖDP-Ortsverbandes. Interessierte können die Bücher und Gebrauchtwaren gegen eine Spende für Kinder und Jugendliche in Bad Rappenau mitnehmen.