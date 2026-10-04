Flohmarkt im Kurhaus - Bücher und Gebrauchtwaren

Einen Gebrauchtwaren- und Bücherflohmarkt plant der Bürgerbusverein am Samstag, den 14. November 2026 von 9 bis 16 Uhr im Kurhaus (Kleiner Saal).

Unter dem Motto „Der eine braucht‘s nicht mehr – ein anderer freut sich sehr“ werden neben Büchern auch Gebrauchtwaren wie zum Beispiel Geschirr, Haushaltware, Spielsachen, Dekorationsartikel oder Unterhaltungselektronik gegen eine Spende für den Bürgerbusverein abgegeben. Weitere Gebrauchtwaren können vorab bei Klaus Ries-Müller in der Burgeckstr. 4, Bad Rappenau (Tel. 07264/205662) abgegeben werden.