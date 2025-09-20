Flohmarkt im Mühlenhof

An diesem Tag können kleine und große Schatzsuchende beim großen Hof-Flohmarkt des KulturRaum Rommelmühle e.V. auf Entdeckungstour gehen. Alle, die Lust auf Stöbern, Entdecken und Feilschen haben, sind hier am richtigen Fleck. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Es gibt gekühlte Getränke, Kaffee und Kuchen und frische Waffeln. Die Eltern-Kind Initiative „Die Mühlenkinder“ bewirtet in bewährter Weise die Flohmarktbesucher. Der bei Jung und Alt gleichsam beliebte Flohmarkt wird jährlich vom Kulturraum Rommelmühle e. V. mit den Mühlenkindern organisiert und zieht Menschen aus der gesamten Region an. Er setzt ebenso wie die Kulturveranstaltungen des Vereins wertvolle Impulse für ein lebendiges Miteinander rund um die Rommelmühle. Kommen auch Sie und mischen Sie mit, beim Verkaufen oder Bestaunen und Kaufen im Mühlenhof.